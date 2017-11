Dijon : la frustration de Sammaritano

A l'occasion de la 12e journée de Ligue 1, Dijon s'est incliné sur la pelouse de Nice (0-1) ce dimanche. Au micro de beIN Sports, le milieu de terrain dijonnais Frédéric Sammaritano (31 ans, 10 apparitions en L1 cette saison) a affiché une énorme déception.

"On a beaucoup de déception et de frustration. Il y avait beaucoup mieux à faire ce dimanche, ils étaient largement prenables, on pouvait au moins repartir avec le nul. On n’a pas réussi à être décisif dans les deux zones de vérité", a déploré le joueur du DFCO.

Effectivement, Dijon peut nourrir de gros regrets par rapport à ce match...