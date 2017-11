Ang. : Manchester City 3-1 Arsenal (fini)

Impressionnant, Manchester City a logiquement battu Arsenal (3-1), ce dimanche, lors de la 11e journée de Premier League.

Bien entrés dans la rencontre, les Gunners, séduisants dans le jeu, se faisaient deux frayeurs dans le premier quart d'heure sur des contres supersoniques menés par Sterling, pas assez lucide dans le dernier geste. Au fil des minutes, le pressing des Citizens était de plus en plus étouffant et finissait pas payer, De Bruyne ne laissant aucune chance à Cech après un superbe une-deux avec Fernandinho (1-0, 19e).

Supérieurs physiquement et techniquement, les hommes de Pep Guardiola récitaient leur partition et donnaient l'impression d'être intouchables. Faciles, les Skyblues l'étaient même un peu trop et gâchaient des opportunités en or pour plier définitivement la rencontre dès la première demi-heure. Et lorsque les coups étaient bien joués, Cech se chargeait de maintenir Arsenal en vie. Pour combien de temps encore ?

Eh bien, juste 5 minutes ! Car au retour des vestiaires, Monreal fauchait Sterling dans la surface. Sans pitié, Agüero transformait le penalty à l'aide du poteau (2-0, 50e). Le moment choisi par Arsène Wenger pour lancer Lacazette et changer de système. Un choix payant puisque l'ancien Lyonnais ne mettait que dix minutes pour trouver le chemin des filets après un bon service de Ramsey (2-1, 65e).

Arsenal pouvait-il revenir ? De nouveau sauvés par Cech sur une frappe à bout portant de Gabriel Jesus, les Londoniens finissaient par craquer puisque le Brésilien gagnait son nouveau duel avec l'ex-Rennais (3-1, 73e). Un but entaché d'une position de hors-jeu de David Silva... Dès lors, la partie était définitivement pliée. Les fans mancuniens présents à l'Etihad Stadium étaient aux anges, leur équipe est imbattable !