Ang. : Manchester City-Arsenal, les compos

Manchester City affronte Arsenal ce dimanche (15h15 sur SFR Sport 1) à l’occasion de la 11e journée de Premier League. Pour ce choc, l’entraîneur des Citizens Pep Guardiola est seulement privé de Kompany et Mendy, blessés. Chez les Gunners, le coach Arsène Wenger doit lui composer sans Ospina, Mustafi, Chambers, Cazorla et Welbeck, tous à l’infirmerie. Si Koscielny et Coquelin sont titulaires, Debuchy, Lacazette et Giroud débutent eux la rencontre sur le banc. Voici la composition des deux équipes.

Manchester City : Ederson - Walker, Otamendi, Stones, Delph - Fernandinho, De Bruyne – Sterling, Silva (c), Sané – Agüero.

Arsenal : Cech – Bellerin, Koscielny (c), Monreal, Kolasinac – Ramsey, Coquelin, Xhaka – Özil, Sanchez, Iwobi.