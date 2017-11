Barça : Valverde évoque le cas Suarez « Par Eric Bethsy - Le 05/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En panne d’efficacité, l’attaquant Luis Suarez (30 ans, 8 matchs et 3 buts en Liga cette saison) n’a pas marqué lors des six dernières rencontres du FC Barcelone toutes compétitions confondues. Une statistique gênante pour un buteur de la classe de l’Uruguayen, encore muet contre le FC Séville (2-1) samedi. Pas de quoi inquiéter son entraîneur Ernesto Valverde. "On parle beaucoup de Suarez ces derniers temps, mais je suis content de l'avoir pour sa façon de travailler et pour toutes les choses qu'il nous apporte, a réagi le coach espagnol. C'est un buteur. Il ne marque pas en ce moment mais il a toujours des occasions, comme samedi par exemple. Et ça, c'est un bon symptôme." Gêné par une blessure au genou droit, l’ancien joueur de Liverpool ne rejoindra pas la sélection uruguayenne et en profitera pour se soigner. Gêné par une blessure au genou droit, l’ancien joueur de Liverpool ne rejoindra pas la sélection uruguayenne et en profitera pour se soigner.

