PSG : Pastore s'exprime sur son avenir « Par Damien Da Silva - Le 05/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Régulièrement annoncé sur le départ ces derniers mois, le milieu offensif du Paris Saint-Germain Javier Pastore (28 ans, 6 matchs et 2 buts en L1 cette saison) était titulaire samedi face à Angers (5-0) en Ligue 1. Auteur d'une performance très moyenne, l'Argentin s'est ensuite exprimé sur son avenir. "Le dernier à partir ? C'est très difficile à dire, car il y a des grands joueurs qui sont arrivés. Le plus important c'est de jouer, de se sentir important dans son équipe. Le jour où je ne me sentirai plus important dans cette équipe je devrais partir, car la vie pour moi c'est de jouer au foot. Si je me sens important ? Maintenant oui. Cela fait 1 an et demi que je souffre avec des blessures. C'est à cause de mes blessures que je sors de l'équipe et non suite à une décision de l'entraîneur. C'est normal que ce soit un peu difficile, mais si je suis bien physiquement, je sais que je suis important pour cette équipe", a assuré Pastore pour Canal +. Pour rester au PSG, l'ancien joueur de Palerme devra tout de même se débarrasser de ses problèmes physiques... Pour rester au PSG, l'ancien joueur de Palerme devra tout de même se débarrasser de ses problèmes physiques...

