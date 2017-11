PSG : Neymar, Ménès répond aux andouilles « Par Damien Da Silva - Le 05/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En l'absence de Neymar (25 ans, 8 matchs et 7 buts en L1 cette saison), le Paris Saint-Germain vient d'enchaîner deux succès probants face à Nice (3-0) puis Angers (5-0) en Ligue 1. Sur son blog, le consultant de Canal + Pierre Ménès a répondu aux "andouilles" qui jugent du coup le club de la capitale meilleur sans le Brésilien. "Samedi, on a eu droit à la seconde démonstration de la semaine signée Paris. J’insiste sur ce point car j’ai entendu des andouilles dire que Paris jouait mieux sans Neymar. Je rappelle donc qu’il y a quatre jours, le PSG en a mis cinq à Anderlecht, qui ne me semble pas inférieur à Angers et que Neymar était là. Ce qu’on peut donc dire après cette victoire écrasante au Stade Raymond-Kopa, c’est que Paris joue bien aussi sans Neymar", a analysé Ménès.

