Angers : tous bluffés par Mbappé !

Angers : tous bluffés par Mbapp é ! « Par Eric Bethsy - Le 05/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Balayé à domicile par le Paris Saint-Germain (0-5) samedi en Ligue 1, Angers n'a pas été en mesure de gêner les Parisiens. Ni de suivre la flèche Kylian Mbappé (18 ans, 8 matchs et 4 buts en L1 cette saison), auteur d'un doublé et d'une démonstration de vitesse en fin de rencontre. "L'accélération qu'il a mise sur le cinquième but, avant qu'il touche le ballon, je n'avais jamais vu ça, a réagi l'attaquant du SCO Gilles Sunu. Ça va trop vite. C'est facile pour lui on dirait." Même constatation chez le défenseur central Romain Thomas. "Je me demande si j'ai déjà joué contre un joueur qui allait aussi vite que lui dans ma vie. Dans sa faculté à prendre les espaces, sa qualité d'appuis, c'est ce qui se fait de mieux", a encensé le roc angevin, pas du tout pressé de recroiser l'international tricolore.

