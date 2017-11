Guingamp : A. Kombouaré - "on a honte" « Par Damien Da Silva - Le 05/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, Guingamp a lourdement chuté sur la pelouse de l'AS Monaco (0-6). Après cette déroute, l'entraîneur breton Antoine Kombouaré n'a pas hésité à employer des mots forts devant les médias. "On a honte quand on prend 6-0. Cela fait un set à zéro. On peut être inquiet, oui. On n'a pas été bon et on est tombé sur un Monaco terriblement efficace. Le premier but a déclenché le reste. Ils ont pris confiance et on a été à côté de la plaque défensivement. (...) À la mi-temps j'étais en colère. Je le suis encore. J'aurais pu sortir les onze joueurs", a déploré le technicien français. Actuellement 13e au classement, Guingamp devra réagir face à Angers après cette trêve internationale. Actuellement 13e au classement, Guingamp devra réagir face à Angers après cette trêve internationale.

News lue par 6279 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+