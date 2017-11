Lyon : Depay tacle ses détracteurs « Par Damien Da Silva - Le 05/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un début de saison décevant, l'ailier de l'Olympique Lyonnais Memphis Depay (23 ans, 10 matchs et 5 buts en L1 cette saison) n'a pas été épargné par les critiques. De retour à un bon niveau ces dernières semaines, le Néerlandais a répondu à ses détracteurs dans les colonnes du quotidien L'Equipe. "Les gens vont toujours parler. Et moi, je m'en fiche. Je sais ce que je peux faire. Ceux qui parlent ne se sont jamais retrouvés sur un terrain, et s'ils ont joué, ils ne l'ont pas fait à ce niveau. Donc, ça n'a aucun sens de les écouter. Ce qui a du sens, c'est de retourner à l’entraînement, et m'améliorer. C'est ce que je fais depuis que je suis jeune. J'ai toujours été critiqué, mais c'est ce que pense mon équipe qui compte. Les autres, je me fous de leur opinion, ils parlent dans le vide. (...) J'adore mes fans, j'aime même ceux qui me haïssent", a lancé le Lyonnais. Pour faire définitivement taire les critiques à son sujet, Depay pourrait avoir la bonne idée de briller lors du derby face à l'AS Saint-Etienne ce dimanche (21h sur Canal +). Pour faire définitivement taire les critiques à son sujet, Depay pourrait avoir la bonne idée de briller lors du derby face à l'AS Saint-Etienne ce dimanche (21h sur Canal +).

