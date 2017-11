Monaco : Jardim refuse de penser à Paris Par Damien Da Silva - Le 04/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de la 12e journée de Ligue 1 ce samedi, l'AS Monaco a écrasé Guingamp (6-0). A l'approche du choc face au Paris Saint-Germain le 26 novembre prochain, l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim a refusé de se projeter sur cette partie. "Après 12 matchs, Paris est au-dessus des autres. Derrière, il y a de bonnes équipes. Nous, on maintient le niveau. Mais je ne pense pas à Paris maintenant. On est à quatre points. Ce sera un match très important pour revenir à un point, mais d'abord il faudra gagner à Amiens", a lancé le technicien portugais devant les médias. Ce match entre l'ASM et le PSG risque d'être l'un des tournants de cette saison dans le championnat de France. Ce match entre l'ASM et le PSG risque d'être l'un des tournants de cette saison dans le championnat de France.

News lue par 3046 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+