Amiens : Pélissier a aimé les valeurs « Par Damien Da Silva - Le 04/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de la 12e journée de Ligue 1 ce samedi, Amiens a obtenu le nul sur la pelouse de Montpellier (1-1) dans les derniers instants de la partie. Après la rencontre, l'entraîneur amiénois Christophe Pélissier s'est montré satisfait de l'état d'esprit affiché par son équipe. "Il faut retenir que c’était un match fermé dans des conditions difficiles. Souvent l’équipe qui ouvre le score a fait le plus dur, mais mon équipe a trouvé les ressources pour revenir au score et arracher ce point. C’est l’ADN de ce groupe de ne jamais lâcher. On arrive à prendre un point important", a savouré le technicien français pour beIN Sports. Amiens a réussi à égaliser sur un but tout simplement magnifique du défenseur Danilo Avelar (voir brève 22h14). Amiens a réussi à égaliser sur un but tout simplement magnifique du défenseur Danilo Avelar ().

News lue par 848 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+