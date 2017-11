Guingamp : J. Briand - "rien à retirer" « Par Damien Da Silva - Le 04/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En déplacement sur le terrain de l'AS Monaco (0-6), Guingamp a vécu un véritable calvaire ce samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Au micro de beIN Sports, l'attaquant breton Jimmy Briand (32 ans, 12 matchs et 3 buts en L1 cette saison) n'a pas caché sa déception. "Il n'y a rien à retirer. On était venu pour être solide, on a pris des buts à la pelle. Donc à partir de là, on rentre chez nous et on retourne travailler. Dès le début, ils ont réussi à nous tuer. Y’a rien à dire sur le match, on va rentrer et bosser", a lâché le capitaine de l'EAG. Les Monégasques étaient tout simplement trop fort pour les Guingampais. Les Monégasques étaient tout simplement trop fort pour les Guingampais.

