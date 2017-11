L1 : Nantes 2-1 Toulouse (fini)

Moins souverain en seconde période, le FC Nantes s’est tout de même imposé face à Toulouse (2-1) pour le compte de la 12e journée de Ligue 1.

Dès les premières minutes, les Nantais monopolisaient le ballon et multipliaient les vagues sur le but de Lafont. Assez logiquement, les Canaris étaient récompensés de leurs efforts avec l’ouverture du score de Thomasson sur un service de Sala (1-0, 16e). Incapables de se révolter, les Toulousains continuaient de souffrir avec des situations dangereuses et des interventions déterminantes de Lafont.

Après la pause, le TFC se procurait enfin une première opportunité sur une erreur de Tatarusanu, mais Delort perdait ensuite son duel face au gardien. Avec un jeu de plus en plus haché, les Toulousains revenaient dans le match et égalisaient sur une tête croisée de Blin (1-1, 60e). Dans la foulée, le FCN se réveillait mais le coup-franc de Lima frôlait la lucarne de Lafont. Puis sur une grosse erreur d’Amian, Sala s’arrachait et marquait d’une volée (2-1, 67e). Quel guerrier !

Dans le dernier quart d’heure, le TFC tentait de revenir au score, mais Toivonen, d’une frappe puissante, butait sur Tatarusanu. Finalement, le score n’évoluait pas et Nantes empochait une victoire précieuse pour grimper provisoirement à la 3e place du classement.