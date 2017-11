L1 : Monaco 6-0 Guingamp (fini)

Au terme d’une partie totalement maîtrisée, l’AS Monaco a écrasé Guingamp (6-0) lors de la 12e journée de Ligue 1.

Après un début de match dominé, les Monégasques ouvraient logiquement le score sur une tête de Carrillo après un centre de Touré (1-0, 10e). Totalement dominateur malgré une équipe bretonne valeureuse, le club de la Principauté déroulait et Touré réalisait un festival pour délivrer un caviar à Traoré, qui doublait la mise (2-0, 27e). En démonstration, l’ASM continuait d’asphyxier l’EAG et Lopes offrait un but à Keita, seul devant le but vide (3-0, 37e). Le Portugais était hors-jeu sur cette action.

Juste avant la pause, les Monégasques enfonçaient encore le clou. Sur un penalty obtenu par Carrillo sur une faute d'Eboa Eboa, Fabinho transformait sa tentative (4-0, 45e). Une démonstration. Après la mi-temps, le rythme de la partie chutait logiquement avec des Asémistes en gestion. En difficulté, les Bretons ne relevaient pas la tête et évitaient le pire sur un tir de Lopes stoppé sur sa ligne par Kerbrat.

Aidé par une défense guingampaise en souffrance, Traoré s’offrait un doublé sur une frappe moyenne mais mal réceptionnée par Johnsson (5-0, 76e). Tout simplement trop fort, Monaco continuait leur démonstration et Ghezzal délivrait un centre parfait pour la tête de Carrillo (6-0, 78e). Quel festival ! Une superbe victoire de l’ASM, qui revient à 4 points du leader le Paris Saint-Germain.