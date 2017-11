PSG : Mbappé a retrouvé le sourire « Par Damien Da Silva - Le 04/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après deux matchs difficiles face à Marseille et Nice, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (18 ans, 8 matchs et 4 buts en L1 avec Paris SG cette saison) a retrouvé des couleurs face à Angers (5-0) ce samedi lors de la 12e journée de Ligue 1. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, le Tricolore a été noté 8,5/10 par la rédaction de Maxifoot. à retrouver ici). "L'ailier a relevé la tête ce samedi ! Dès le début de la partie, l'ancien Monégasque a trouvé le chemin des filets d'une reprise croisée et a du coup retrouvé le sourire. En confiance par la suite, il a enchaîné les courses pour faire souffrir la défense angevine. Sur une passe en profondeur de Rabiot, le Tricolore a déposé son défenseur pour délivrer une passe décisive à Cavani d'une talonnade. Malgré quelques signes de nervosité en seconde période, il s'est offert un doublé sur une belle passe de Lucas. La meilleure des réponses à ses détracteurs", peut-on lire dans le Débrief et Notes d'Angers-PSG ().

