PSG : Areola encense le magnifique Cavani

A l'occasion de la 12e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a surclassé Angers (5-0) ce samedi. Auteur d'un doublé, l'attaquant parisien Edinson Cavani (30 ans, 11 matchs et 13 buts en L1 cette saison) a été nommé homme du match et noté 8,5/10 par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et Notes ici). Au micro de Canal +, le gardien francilien Alphonse Areola (24 ans, 12 matchs en L1 cette saison) a encensé son partenaire.

"On est très concentrés. On l’a montré cette semaine, on a continué à travailler. Ce soir, on déroule, c’est bien pour tout le monde. C’était important de bien poser notre jeu, on l’a fait ce soir. Il y a de la qualité, on a répondu présent. Cavani ? Il est magnifique. On est contents quand il est sur cette forme. Il nous fait beaucoup de bien, on va continuer à le pousser. C’est important pour tout le monde", a apprécié le Tricolore.

Grâce à son doublé, Cavani compte désormais 101 buts en 144 matchs de L1.