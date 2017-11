OM : Thauvin triste pour Evra « Par Damien Da Silva - Le 04/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mis à pied par l'Olympique de Marseille après son coup de pied à l'encontre d'un fan phocéen avant la défaite face au Vitoria Guimaraes (0-1) jeudi en Ligue Europa, le latéral gauche Patrice Evra (36 ans, 4 matchs en L1 cette saison) connait une période compliquée. Devant les médias, son coéquipier Florian Thauvin (24 ans, 11 matchs et 3 buts en L1 cette saison) s'est exprimé sur cette affaire. "Je n'aime pas porter de jugement, si j'ai un seul mot à vous dire par rapport à l'état d'esprit du groupe : c'est la tristesse. Je respecte énormément Pat, il m'a beaucoup apporté. Les supporters... on est un club, on a besoin de nos supporters et d'avancer dans le même sens. J'espère que cet incident ne viendra pas hanter le Vélodrome", a déclaré l'international français ce samedi. La réaction du Vélodrome sera attendue dimanche (17h sur beIN Sports 1) pour la réception de Caen en Ligue 1. La réaction du Vélodrome sera attendue dimanche (17h sur beIN Sports 1) pour la réception de Caen en Ligue 1.

