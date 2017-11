L1 : Angers 0-5 Paris SG (fini)

Au terme d’un match totalement dominé, le Paris Saint-Germain a surclassé Angers (5-0) dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1.

Dès les premières minutes, le PSG parvenait à ouvrir le score avec une volée de Mbappé sur un centre d’Alves (0-1, 5e). Le Français retrouve le chemin des filets et son grand sourire ! Malgré une chaude alerte sur une tentative dévissée de Manceau, Alves réalisait une ouverture lumineuse pour Draxler, qui doublait la mise d’un piqué parfait (0-2, 14e). Quel réalisme !

Après cette belle entame, Paris gérait tranquillement les débats en maitrisant la possession du ballon. Et assez logiquement, Mbappé, lancé par Rabiot, servait d’une talonnade Cavani, qui ajustait Michel d’une frappe au premier poteau (0-3, 30e). Le 100e but de l’Uruguayen en L1 ! Pour la plus grande colère de Stéphane Moulin, le SCO ne réagissait absolument pas et le PSG survolait la partie.

Au retour des vestiaires, Angers semblait revenir avec de meilleures intentions et bousculait légèrement Paris avec une intensité plus importante. Malgré un visage plus intéressant des Angevins, les Parisiens enfonçaient le clou sur une énorme action de Cavani, à l’origine de la récupération du ballon dans son camp puis buteur d’une frappe puissante sur une passe de Draxler (0-4, 60e). Quelle course !

Si Tait tentait de relancer les siens sur un tir lointain bien capté par Areola, le PSG restait maître de la partie avec une nouvelle occasion ratée par Kurzawa. Malgré une petite brouille Mbappé - Fulgini, le rythme de la rencontre retombait sérieusement avec des Franciliens en gestion. Dans les derniers instants, Lucas servait parfaitement Mbappé, qui éliminait Michel et marquait dans le but vide malgré le retour de Thomas (0-5, 84e). Un ultime but pour conclure le festival du PSG !