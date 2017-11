L1 : Angers-Paris SG, les compos

A l’occasion de la 12e journée de Ligue 1, Angers accueille le Paris Saint-Germain ce samedi (17h sur Canal + et beIN Sports 1). Pour cette rencontre de prestige, l’entraîneur du SCO Stéphane Moulin doit se passer de Capelle, blessé, et d'Andreu, suspendu. Côté francilien, le coach Unai Emery est privé de Thiago Motta et Neymar, à l’infirmerie, alors que Marquinhos et Di Maria, qui attendent un heureux événement, ont été autorisés à ne pas prendre part à ce déplacement. Voici la composition des deux équipes.

Angers : Michel - Manceau, Pavlovic, Traoré (c), Thomas, Ciss - Tait, Santamaria, Mangani - Toko Ekambi, Sunu.

Paris SG : Areola - Alves, Thiago Silva (c), Kimpembe, Kurzawa - Pastore, Verratti, Rabiot - Mbappé, Cavani, Draxler.