Real : Zidane prive Bale des Bleus

Le 10 novembre prochain, l'équipe de France va affronter le Pays de Galles au Stade de France lors d'un match amical. Sélectionné par Chris Coleman, l'ailier du Real Madrid Gareth Bale (28 ans, 5 matchs et 2 buts en Liga cette saison) ne sera pas présent pour cette partie face aux Bleus. En effet, son entraîneur Zinédine Zidane refuse de le libérer. "Gareth ne sera pas dans le groupe pour affronter Las Palmas et ne va pas rejoindre sa sélection. Cela fait environ 35 jours depuis sa blessure et il n'a fait que deux entraînements avec nous. Nous voulons qu'il reste ici avec nous, qu'il travaille et qu'il puisse être de retour avec nous le plus tôt possible", a annoncé le technicien français devant les médias. Une mauvaise nouvelle pour le public du Stade de France qui avait sûrement envie de voir Bale à l'oeuvre face aux Tricolores.

