PSG : Guedes s'exprime pour son avenir

Prêté par le Paris Saint-Germain au FC Valence cette saison, l'ailier Gonçalo Guedes (20 ans, 9 matchs et 3 buts en Liga avec FC Valence cette saison) s'éclate en Espagne et affiche un gros potentiel. Libéré d'une certaine pression en Espagne (voir brève 10h02), le Portugais n'oublie cependant pas le PSG.

"Je veux travailler du mieux possible, gagner des minutes et j’aimerai revenir à Paris et jouer avec les meilleurs du monde, mais je suis bien ici. Je suis content, et je ne sais pas ce qui va se passer", a confié Guedes dans les colonnes du quotidien Marca ce samedi.

Avec son talent, le jeune lusitanien pourrait rendre de précieux services au sein de l'effectif parisien.