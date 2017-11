Lille : Bielsa renvoie R. Garcia dans les cordes

S'il y a une chose qui horripile Marcelo Bielsa, c'est que l'on se mêle de son travail. Alors que Rudi Garcia s'est interrogé sur les choix de l'entraîneur du LOSC, qui a écarté ses vétérans en début de saison, l'Argentin a glissé un tacle très appuyé à l'encontre de son homologue de l'Olympique de Marseille, lui donnant notamment la leçon concernant l'affaire Patrice Evra.

"Evra ? C'est une situation qui s'inscrit dans une réalité que j'ignore, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas d'opinion à émettre. J'ai vu l'autre jour que Rudi Garcia a dit, sans volonté d'interférer, qu'il aurait sans doute mieux fallu qu'Enyeama, Basa et Mavuba soient toujours dans l'équipe. J'ai toujours dit que pour construire une opinion il fallait une base factuelle bien solide... A l'évidence, je valorise Basa, Enyeama et Mavuba, mais ce que je dis, c'est que je ne veux pas répéter une conduite qui me semble erronée, c'est-à-dire, émettre une opinion sur des choses dont je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants", a lâché "El Loco" en conférence de presse.

Garcia appréciera.