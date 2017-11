OM : Courbis se réjouit du malheur d'Evra

Ce n'est pas un secret, Rolland Courbis n'apprécie guère Patrice Evra (36 ans, 4 matchs en L1 cette saison). Alors que le latéral gauche de l'Olympique de Marseille, mis à pied (voir la brève d'hier à 20h48), vit des moments compliqués, le consultant en a profité pour enfoncer le clou.

"Compte tenu de son humour, je pense qu'il a encore quand même un avenir. Je me l'imagine humoriste, avec des jeux de mots extraordinaires: Fernandez et Fernandel, Courbis et Tournevis. Ça, c'est exceptionnel ! Tu t'imagines le mec seul sur scène, en train d'expliquer les qualités qu'il avait et la carrière qu'il fait ? Ça ne peut faire qu'un tabac !", a lancé Courbis sur les ondes de RMC.

Rappelons à l'ancien coach de l'OM qu'Evra a tout de même disputé cinq finales de Ligue des Champions avec trois clubs différents...