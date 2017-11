EdF : A. Martial - "c’est mérité" « Par Eric Bethsy - Le 04/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Performant en début d’exercice avec Manchester United, Anthony Martial (21 ans, 15 sélections et 1 but) va retrouver l’équipe de France pour affronter le Pays de Galles et l'Allemagne en match amical les 10 et 14 novembre. Une juste récompense aux yeux de l’attaquant tricolore. "Je trouve que c'est mérité, a réagi l’ancien Monégasque interrogé par SFR Sport. J'ai beaucoup donné dans ce début de saison donc je suis vraiment content. On verra comment ça se passera. Mon efficacité en tant que remplaçant ? On préfère tous jouer, même si c'est vrai que je suis souvent décisif quand je rentre en jeu à Manchester. Mais je préfère débuter les matchs et montrer de quoi je suis capable." A noter que Martial (9 apparitions et 4 buts en Premier League cette saison) vient d’être élu joueur du mois chez les Red Devils pour la deuxième fois consécutive ! A noter que Martial (9 apparitions et 4 buts en Premier League cette saison) vient d’être élu joueur du mois chez les Red Devils pour la deuxième fois consécutive !

News lue par 5739 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+