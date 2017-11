Rennes : Létang prend les commandes (officiel) « Par Eric Bethsy - Le 04/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la victoire du Stade Rennais face aux Girondins de Bordeaux (1-0) vendredi, le président René Ruello a annoncé sa démission (voir ici). Plus tard dans la soirée, le club de François Pinault a confirmé ce qui était annoncé : Olivier Létang devient officiellement le président délégué et manager général. "Je tiens à remercier René Ruello, président bénévole, passionné et généreux qui a, sans relâche, mis sa détermination et sa force de caractère au service de ce club, a communiqué le propriétaire du club. Avec l’arrivée d’Olivier Létang, le Stade Rennais F.C. ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Notre ambition d’actionnaire pour l’avenir du Stade Rennais F.C. reste intacte. Nous souhaitons maintenant que le club retrouve durablement le chemin de la victoire dans un climat serein." Pour cela, il faudra calmer l’entraîneur Christian Gourcuff qui s’est dit "écoeuré" par le départ de Ruello. Pour cela, il faudra calmer l’entraîneur Christian Gourcuff qui s’est dit "écoeuré" par le départ de Ruello.

