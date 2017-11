L1 : Rennes 1-0 Bordeaux (fini)

Sérieux, Rennes a logiquement battu Bordeaux (1-0), ce vendredi, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1.

Mieux entrés dans la rencontre, les Bretons prenaient les devants sur un but contre son camp de Toulalan suite à un coup franc bien exécuté de Khazri (1-0, 11e). Une entame de match rêvée pour les locaux, poussés par un public en grande forme. En face, les Girondins tentaient de se reprendre mais Mendy faisait preuve de maladresse devant le but gardé par Koubek.

Au fil des minutes, les Rennais prenaient confiance. Séduisants sur certaines séquences, les partenaires de Lea Siliki, auteur d’une belle première demi-heure, empêchaient leurs adversaires de pratiquer leur jeu. Jocelyn Gourvennec, exaspéré par l’absence de réaction de ses joueurs, ruminait sur le bord de la touche...

Au retour des vestiaires, Christian Gourcuff riait jaune. Après Baal, c’étaient Bensebaini et Traoré, également blessés, qui cédaient leur place. Trois défenseurs touchés sur quatre, l’entraîneur breton ne cachait pas sa frustration. Sur le terrain, les Rouge et Noir maîtrisaient les débats. Tout le contraire des Aquitains, qui multipliaient les fautes dangereuses.

Malgré la faiblesse incroyable de Bordeaux, Rennes n’était pas rassuré et tentait de mettre un deuxième but. En vain. Mais le plus dur avait déjà été fait pour les pensionnaires du Roazhon Park, qui maintenaient les partenaires de l’invisible Malcom à distance. Un troisième succès en trois rencontres, les Rennais peuvent avoir un large sourire. Les Marine et Blanc, eux, doivent se poser de sérieuses questions après cette prestation proche du néant...