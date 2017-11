Lille : Malcuit, les explications de Bielsa « Par Youcef Touaitia - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Écarté contre l'Olympique de Marseille (0-1), dimanche dernier, Kevin Malcuit (26 ans, 5 matchs en L1 cette saison) avait fait part de son incompréhension sur les réseaux sociaux avant la rencontre. Interrogé à ce sujet, l'entraîneur de Lille, Marcelo Bielsa, a expliqué pourquoi il n'a pas convoqué son latéral droit. "Kevin Malcuit, c’est le latéral droit qui dispose des qualités les plus importantes pour triompher dans le football français. Nous avons joué douze matchs et il n’a pas pu participer à sept matchs. J’ai donc l’obligation de faire en sorte qu’il ne se blesse pas une nouvelle fois. Jeudi, avant le match contre l’OM, nous avons effectué un entraînement spécifique pour vérifier la condition physique de Malcuit. Tout le monde sait que si un joueur est en bonne santé, ça ne veut pas dire qu’il est dans les bonnes conditions pour jouer. Car pour réaliser un match de haut niveau, il ne suffit pas d’être en bonne santé", a d'abord indiqué l'Argentin en conférence de presse. "Ce qui caractéristique Malcuit, c’est son explosivité. Sa prestation de jeudi a été dix fois inférieure à celles qu’il réalise habituellement pendant un match. En général, il fait 500 mètres de sprints par match et à cet entraînement, il en a fait dix fois moins. Il n’a donc pas démontré qu’il avait retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques. Je l’ai protégé, c’est tout. Je n’ai aucun problème avec lui. J’assume s’il ne comprend pas mon choix", a terminé "El Loco". "Ce qui caractéristique Malcuit, c’est son explosivité. Sa prestation de jeudi a été dix fois inférieure à celles qu’il réalise habituellement pendant un match. En général, il fait 500 mètres de sprints par match et à cet entraînement, il en a fait dix fois moins. Il n’a donc pas démontré qu’il avait retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques. Je l’ai protégé, c’est tout. Je n’ai aucun problème avec lui. J’assume s’il ne comprend pas mon choix", a terminé "El Loco".

