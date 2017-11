Man Utd : Mourinho ne lâche pas Kroos

Ce n'est un secret pour personne, Manchester United et José Mourinho espèrent rapidement trouver le digne successeur de Paul Scholes, retraité depuis 2013. Et la cible prioritaire est déjà toute trouvée : Toni Kroos (27 ans, 7 matchs et 1 but en Liga cette saison). Selon la presse britannique, les Red Devils pourraient proposer un énorme chèque au Real Madrid pour laisser filer son milieu de terrain allemand. A moins d'une offre mirobolante, on imagine mal Zinedine Zidane se séparer de son métronome.