PSG : Cavani n’a pas oublié Naples « Par Youcef Touaitia - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En passe de devenir le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, l'attaquant Edinson Cavani (30 ans, 15 matchs et 15 buts toutes compétitions cette saison) fait partie des joueurs les plus appréciés du côté de la capitale. Mais l’Uruguayen a également laissé de bons souvenirs à Naples, où il aimerait retourner avant la fin de sa carrière. "Cavani de nouveau au Napoli ? Il est pour l’instant au PSG mais il a toujours eu cette idée de revenir et tout peut se passer dans l’avenir. Maintenant, il est heureux à Paris, mais si le président De Laurentiis le veut à nouveau..., a lancé son agent, Fernando Guglielmone, pour le site Calcio Napoli 24, avant de tempérer. Il est très content, il est en train de rentrer dans l’histoire du PSG. Ils sont premiers du championnat et ils sont en train de réaliser des matchs importants comme contre le Bayern. Il a réussi à se qualifier pour le Mondial, il a une mentalité de vainqueur, il fait partie des meilleurs attaquants du monde." Dans l’immédiat, un retour de Cavani en Italie semble très compliqué. Dans quelques années, probablement... Dans l’immédiat, un retour de Cavani en Italie semble très compliqué. Dans quelques années, probablement...

News lue par 4951 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+