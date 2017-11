OM : Daniel Bravo comprend Evra « Par Youcef Touaitia - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’un coup de pied sur un supporter avant la défaite de l’Olympique de Marseille contre le Vitoria Guimaraes (0-1) jeudi en Ligue Europa (voir article de 08h23), Patrice Evra (36 ans) a enflammé la presse européenne. Alors que Raymond Domenech évoque un "suicide" (voir la brève de 13h07), le latéral gauche peut compter sur le soutien de Daniel Bravo, qui "comprend" le Marseillais. "Il y a eu du répondant de la part d'un joueur qui ne se laisse pas faire. (...) Il se fait descendre même par des anciens, mais quand on a été joueur et qu'on a subi des insultes, on sait que c'est difficile à encaisser. Je parle avec mon cœur : je ne dis pas que c'est bien, mais je le comprends", a confié le consultant à l’AFP. "Maintenant, ils (les supporters, ndlr) ont le droit d'insulter, de pénétrer sur la pelouse. Pour l'image, ce qu’Evra a fait n'est pas bien, mais qu'est-ce que les supporters font sur le terrain ?, s’est interrogé l’ancien Parisien. Les supporters ont pris du poids à Marseille, ils sont parfois menaçants. En France, la violence des supporters existe, et ça ne s'arrange pas. Ils se plaignent d'être parqués, fouillés, mais il y a toujours des débordements, c'est de pire en pire. On banalise le fait que quand on paie sa place, on peut insulter, et qu'un joueur, parce qu'il a une position privilégiée, ne doit pas répondre." "Maintenant, ils (les supporters, ndlr) ont le droit d'insulter, de pénétrer sur la pelouse. Pour l'image, ce qu’Evra a fait n'est pas bien, mais qu'est-ce que les supporters font sur le terrain ?, s’est interrogé l’ancien Parisien. Les supporters ont pris du poids à Marseille, ils sont parfois menaçants. En France, la violence des supporters existe, et ça ne s'arrange pas. Ils se plaignent d'être parqués, fouillés, mais il y a toujours des débordements, c'est de pire en pire. On banalise le fait que quand on paie sa place, on peut insulter, et qu'un joueur, parce qu'il a une position privilégiée, ne doit pas répondre."

News lue par 16695 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+