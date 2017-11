PSG : Emery revient sur le geste de Kurzawa Par Romain Rigaux - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré son triplé contre Anderlecht (5-0) mardi en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa (25 ans, 11 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) s'est encore attiré des critiques pour son geste "chut" durant la célébration de son premier but. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce mercredi, Unai Emery avoue avoir discuté avec son latéral gauche. "Les émotions du joueur sont sorties. Il sait qu'il ne jouait pas très bien ces derniers matchs et qu'il a besoin de progresser. Comme il l'a dit, quand il a marqué trois buts, il a été pris par l'émotion, la performance. C'est vrai qu'on a discuté pour qu'il reste tranquille. Avant le match, je lui ai dit : travaille, garde la confiance. Après le match, mon message est le même que quand il ne jouait pas bien : reste tranquille et tu vas retrouver le niveau, maintiens la constance, l'exigence dans le travail", a déclaré l'entraîneur parisien.

