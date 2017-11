ASSE : Ruffier prévient les Lyonnais « Par Romain Rigaux - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avant le derby de dimanche (21h), l'AS Saint-Etienne reste sur une série de trois matchs sans victoire (2 nuls et 1 défaite) et n'est pas favori face à une équipe de l'Olympique Lyonnais qui a remporté ses cinq derniers matchs. Mais le gardien stéphanois Stéphane Ruffier (31 ans, 11 matchs en L1 cette saison) rappelle que tout peut arriver dans un derby. "Dans un derby, il n'y a pas de favori, a lancé le portier des Verts. La vérité, elle est sur le terrain. Un derby, il ne faut pas en parler. Il faut le gagner. Et ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui le remporte. C'est surtout une question de motivation, de détermination et d'envie." L'ASSE a remporté ses trois derniers matchs contre l'OL à Geoffroy-Guichard. L'ASSE a remporté ses trois derniers matchs contre l'OL à Geoffroy-Guichard.

