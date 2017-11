Man City : Guardiola a convaincu G. Jesus « Par Romain Rigaux - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Josep Guardiola a une aura particulière. La preuve une nouvelle fois avec les confidences de l'attaquant Gabriel Jesus (20 ans, 15 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) concernant son choix de rejoindre Manchester City. Le Brésilien a été convaincu par l'entraîneur espagnol. "Un grand facteur dans ma signature pour Man City a été l'appel téléphonique de Pep - il m'a fait sentir désiré. Guardiola m'a appelé et m'a dit que je serai une partie très importante de son projet. De toute évidence, cela m'a donné envie et a été un facteur important pour m'aider à choisir City comme mon prochain club. Il y avait beaucoup de clubs intéressés pour me signer à ce moment-là, mais celui dans lequel je me sentais le plus en confiance était City", a confié le Citizen à FourFourTwo. Au vu des bonnes performances de son jeune joueur, Guardiola peut être satisfait de son coup. Au vu des bonnes performances de son jeune joueur, Guardiola peut être satisfait de son coup.

