Lyon : "meilleur" que Saint-Etienne pour Fekir

Avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, l'Olympique Lyonnais aborde le derby de dimanche (21h) face à Saint-Etienne avec le plein de confiance. Pour Nabil Fekir (24 ans, 14 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison), l'OL est supérieur à son éternel rival.

"Il y a toujours une pression particulière dans ces matchs. On reste sur une bonne série et il faut que le groupe soit serein. On a beaucoup de qualités. Je pense qu'on est meilleur qu'eux si on fait les choses ensemble et qu'on se montre agressif", a déclaré le capitaine des Gones en conférence de presse.