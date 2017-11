TFC : Issa Diop fait le point sur son avenir « Par Romain Lantheaume - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Courtisé par plusieurs écuries européennes, le défenseur central Issa Diop (20 ans, 8 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a vu son club, Toulouse, fermer la porte l’été dernier. Pas obnubilé par un départ, l’international Espoirs français reconnaît toutefois qu’il faudra bien finir par quitter le bercail. "À terme, je sais que ma progression passera par un départ, mais j’ai encore le temps d’y penser, a estimé le Pitchoune dans les colonnes de L’Equipe. Ça fait toujours plaisir de voir que des clubs prestigieux s’intéressent à vous, mais je ne me suis pas posé plus de questions que ça. L’intérêt de Monaco et Leipzig ? Oui, ça faisait partie entre autres des clubs qui se sont manifestés, mais ça ne m’a pas dérangé de rester et ça n’a pas non plus changé ma façon d’être. Encore une fois, j’ai le temps." Le jeune joueur est lié au TFC jusqu’en 2020. Le jeune joueur est lié au TFC jusqu’en 2020.

