Lyon : Aouar commente son jeudi parfait

Entre sa première convocation avec l’équipe de France Espoirs et son joli but face à Everton (3-0) en Ligue Europa, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais Houssem Aouar (19 ans, 9 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) aura vécu un jeudi de rêve. Face à la presse, le Gone était aux anges après le succès face aux Toffees.

"Oui, c’était une journée particulière, forte émotionnellement. Je suis très fier de représenter l’équipe de France Espoirs pour la première fois, plus ce but à la maison. C’est une journée parfaite, a reconnu le Rhodanien en zone mixte. Ça va vite c’est vrai, mais il faut continuer à être performant sur le terrain, c’est le plus important."

Depuis sa première titularisation en Ligue 1 le 23 septembre face à Dijon (3-3), tout s’enchaîne très vite pour le jeune joueur.