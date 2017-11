EdF : ce très polyvalent Pavard « Par Romain Lantheaume - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Surprise de la liste de Didier Deschamps pour les matchs amicaux de l’équipe de France contre le Pays de Galles et l'Allemagne (10 et 14 novembre), le défenseur de Stuttgart Benjamin Pavard (21 ans) a été sélectionné en tant que latéral droit. Mais la polyvalence de l’ancien Lillois lui permet d’évoluer à bien d’autres postes, comme l’intéressé l’a expliqué sur les ondes de RMC. "Je pense qu'il y de la place en équipe de France au poste d'arrière droit mais je peux jouer à plusieurs postes. J'ai déjà évolué dans l'axe, arrière gauche, arrière droit, 6 ou 8, a énuméré le natif de Maubeuge. Avec les Espoirs, j'ai plusieurs fois joué latéral droit, c'est un poste qui me convient. En club, j'ai également joué arrière droit. (...) Actuellement, je joue dans l'axe sur la droite d'un 3-5-2 mais la saison dernière, je jouais à droite." C’est tout de même dans le couloir droit que le Nordiste a le plus de chances de grappiller du temps de jeu. C’est tout de même dans le couloir droit que le Nordiste a le plus de chances de grappiller du temps de jeu.

