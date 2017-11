OM : Evra, la presse européenne en parle « Par Romain Rigaux - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le coup de pied adressé par Patrice Evra (36 ans, 9 matchs toutes compétitions cette saison) à un supporter de l'Olympique de Marseille avant la rencontre face au Vitoria Guimaraes fait beaucoup parler dans la presse française et étrangère ce vendredi matin. De nombreux médias reviennent sur ce geste fou. En France, L'Equipe fait sa Une avec la photo du geste d'Evra en titrant "Insupportable". On peut faire le parallèle avec la Une du 27 janvier 1995 lorsque le quotidien sportif revenait sur le high-kick d'Eric Cantona à un supporter adverse de Crystal Palace avec le titre "Indéfendable". De son côté, La Provence, très proche de l'OM, titre "Un soir de cauchemar. En Angleterre, les médias ont aussi fait le parallèle avec le King. "Evra fait une Cantona", titrent la plupart des tabloïd outre-Manche, comme le Daily Mirror, le Daily Express et le Daily Star. Même le très sérieux Times relate l'incident en Une de sa page sports : "L'ancienne star de Manchester United Evra frappe un fan dans la tête". En Italie, La Gazzetta dello Sport affiche le Marseillais en Une avec pour titre : "Evra à la Cantona". Au Portugal, où se déroulait le match, A Bola lâche un "Honteux", tandis que Record évoque une "agression" et un geste "insolite". La Une de L'Equipe du 27 janvier 1995 et du 3 novembre 2017

La Une de La Provence

Evra en Une de la page sport du Daily Express...

... mais aussi du Daily Star, du Daily Mail et du Times









La Gazzetta dello Sport en parle aussi



