EdF : Deschamps tient à Fekir « Par Romain Lantheaume - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après s’être passé de lui le mois dernier, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a de nouveau fait appel à Nabil Fekir (24 ans, 9 sélections, 1 but) dans sa liste dévoilée jeudi pour les matchs amicaux contre le Pays de Galles et l'Allemagne (10 et 14 novembre). L’occasion pour le Basque de rappeler le parcours mouvementé de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais avec les Bleus. "J’ai toujours dit du bien de lui. Je pense avoir fait tout ce que j’ai pu pour qu’il choisisse l’équipe de France (quand il hésitait avec l’Algérie début 2015, ndlr). Ce n’était pas évident, a souligné le technicien en conférence de presse. Je le reconnais sans problème : j’ai eu à le sélectionner à des périodes où il était peut-être moins performant. Je n’oublie pas non plus qu’il a eu une grave blessure sous le maillot bleu. Et qu’à un moment, il n’y avait peut-être pas autant de concurrence dans le domaine offensif mais c’était important pour moi qu’il sente cette confiance." Alors qu’il flambe avec l’OL, ne pas rappeler le Gone aurait effectivement fait office de signal très négatif envoyé à l’intéressé. Alors qu’il flambe avec l’OL, ne pas rappeler le Gone aurait effectivement fait office de signal très négatif envoyé à l’intéressé.

