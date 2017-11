Chelsea : Mourinho, pas de place aux sentiments

Dimanche (17h30), Manchester United va défier Chelsea à Stamford Bridge pour le choc de la 11e journée de Premier League. Avant tout pragmatique, le coach des Red Devils José Mourinho n’aborde pas ce match face à son ancien club (2004-2007 puis 2013-2015) avec une émotion particulière.

"D’un point de vue émotionnel, c'est juste un match de plus, a éludé le Special One en conférence de presse. Je dois admettre que c'est un peu différent mais, en fin de compte, (...) c'est juste un jour normal. Dans quelques années, ce sera encore plus normal, et dans quatre ou cinq ans, personne ne se rappellera que j'ai entraîné Chelsea. Ce n'est pas important. C'est le football, le professionnalisme. Un jour vous êtes dans un club, un jour dans un autre."

Difficile tout de même de croire que les fans des Blues oublieront les trois couronnes de champion d’Angleterre décrochées sous les ordres du Lusitanien !