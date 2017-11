EdF : Fekir en a souffert « Par Romain Lantheaume - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Absent de la précédente liste de Didier Deschamps, Nabil Fekir (24 ans, 9 sélections, 1 but) a eu le bonheur d’apprendre jeudi qu’il était rappelé avec l’équipe de France pour les matchs amicaux contre le Pays de Galles et l'Allemagne (10 et 14 novembre). Euphorique, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais reconnaît toutefois que sa non-convocation lui a fait mal le mois dernier. "C’est une bonne nouvelle. C’est une grande fierté d’être sélectionné, a affirmé le capitaine des Gones en zone mixte. Ça fait toujours du mal de ne pas être sélectionné. Après, ça veut dire qu’il faut que je travaille plus. Mais à ce niveau-là, il n’y a pas de problème. Le sélectionneur fait des choix et il faut les respecter. Il y a une forte concurrence. Tout le monde le sait. Maintenant, à moi de tout faire pour essayer de faire ma place." En feu en ce début de saison, le Lyonnais espère profiter de ces matchs amicaux pour briller en Bleu aussi. En feu en ce début de saison, le Lyonnais espère profiter de ces matchs amicaux pour briller en Bleu aussi.

