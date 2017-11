Arsenal : Cazorla vit un enfer... « Par Romain Lantheaume - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Plus apparu sur un terrain depuis le 19 octobre 2016, le milieu de terrain d’Arsenal Santi Cazorla (32 ans) a raconté son calvaire ce vendredi dans les colonnes du quotidien Marca. L’Espagnol a été opéré pas moins de huit fois en deux ans et il a failli perdre son pied. "Le médecin m'a dit que si je parvenais à marcher dans le jardin avec mon fils, je devrais être content avec ça", a rapporté le Gunner… Après avoir perdu huit centimètres au tendon d'Achille et subi une grave infection, l’ancien joueur de Villarreal poursuit sa convalescence et mise sur un retour en janvier prochain. Il s’agirait d’une belle revanche pour l’Ibère. Cazorla raconte son calvaire



