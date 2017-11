OM : Ménès tente de comprendre Evra « Par Romain Lantheaume - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Scène invraisemblable jeudi au Portugal. Durant l’échauffement du match de Ligue Europa contre le Vitoria Guimaraes (0-1), le latéral gauche de l’Olympique de Marseille Patrice Evra (36 ans, 5 matchs en C3 cette saison) a perdu ses nerfs et frappé un supporter phocéen (voir ici) ! Déjà en froid avec le Tricolore, le chroniqueur Pierre Ménès n’a pas souhaité tirer sur l’ambulance. "Je n’ai même pas envie de l’accabler. D’abord parce que je n’aime pas hurler avec les loups - et j’ai longtemps été le seul à hurler à son sujet, a glissé le journaliste sur son blog. Et aussi parce que les supporters marseillais, capables de passer d’un jour à l’autre de l’amour à la haine et de mettre une pression de dingue sur les joueurs, ont parfois une attitude proche de l’insupportable. Attention, cela n’excuse en rien cette réaction inappropriée et inadmissible. Mais on peut aussi comprendre qu’il soit beaucoup moins bien moralement que ses vidéos le laissent croire et que ses nerfs aient lâché. Mais là, j’ai bien peur que cet incident mette un terme à sa carrière marseillaise. (…) Il risque de se faire purement et simplement licencier par le club. De toute façon, peut-il encore se promener dans les rues de Marseille en toute sécurité ?" Après cet incident, ça sent effectivement la fin pour Evra à l’OM… Après cet incident, ça sent effectivement la fin pour Evra à l’OM…

