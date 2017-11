EdF : même Pavard n'y a pas cru !

EdF : même Pavard n'y a pas cr u ! « Par Romain Lantheaume - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Convoqué à la surprise générale pour les matchs amicaux de l’équipe de France contre le pays de Galles et l'Allemagne (10 et 14 novembre), le défenseur polyvalent Benjamin Pavard (21 ans) ne s’attendait pas à pareille nouvelle. La preuve, le pensionnaire de Stuttgart a dû se pincer pour y croire. "Le club ne me dit jamais si je suis présélectionné. Je vois juste la liste quand elle sort. Là le problème, c'est que j'avais cours d'allemand. Ensuite, on mangeait tous ensemble, en équipe, et je vois mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Je me dis: 'qu'est-ce qu'il y a ?'", a raconté l'ancien Lillois sur les ondes de RMC. "Du coup je ne lis même pas mes messages, je me dis que c'est peut-être important parce que mes parents m'ont appelé plusieurs fois. Donc j'appelle mes parents et ils commencent à me dire ça. Je ne les croyais pas au début. Après je suis allé regarder vite sur Internet et effectivement, j'y étais. (…) Je ne vais pas vous cacher que j'ai pleuré et mes parents aussi, parce que les sacrifices faits depuis qu'on est tout petits payent. Je pense que je n'ai jamais pleuré autant", a reconnu le natif de Maubeuge. "Du coup je ne lis même pas mes messages, je me dis que c'est peut-être important parce que mes parents m'ont appelé plusieurs fois. Donc j'appelle mes parents et ils commencent à me dire ça. Je ne les croyais pas au début. Après je suis allé regarder vite sur Internet et effectivement, j'y étais. (…) Je ne vais pas vous cacher que j'ai pleuré et mes parents aussi, parce que les sacrifices faits depuis qu'on est tout petits payent. Je pense que je n'ai jamais pleuré autant", a reconnu le natif de Maubeuge.

News lue par 5929 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+