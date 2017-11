OM : Evra, un supporter raconte la scène « Par Romain Rigaux - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Patrice Evra (36 ans, 9 matchs toutes compétitions cette saison) a donné un coup de pied à un supporter de l'Olympique de Marseille jeudi soir, pendant l'échauffement du match contre le Vitoria Guimaraes (0-1) en Ligue Europa. Alors que l'OM a ouvert une enquête, un fan olympien témoin de la scène raconte. "Au début de l'échauffement, il n'y avait pas de filet et il envoyait des ballons en tribunes. Il n’arrivait pas à trouver le but... Ce n'est pourtant pas compliqué pour un joueur professionnel. Il ne s’excusait pas. On l’a un peu chauffé. Je ne dirai pas les mots car c'est un peu vulgaire mais il s’est retourné en insultant les mamans des supporters. Alors forcément, nous, les supporters marseillais, on est un peu chaud. Ça n’excuse pas le comportement du supporter mais ça excuse encore moins le geste de Patrice Evra de lui mettre un coup de pied dans la tête", a expliqué ce supporter à RMC. "C'est une faute grave, professionnelle. Il ne doit plus être employé de l'Olympique de Marseille. Il ne fait plus partie du football. Maintenant on va l'appeler 'I love this coup de pied'", a-t-il conclu en référence à la phrase "I love this game" d'Evra dans ses vidéos sur les réseaux sociaux. "C'est une faute grave, professionnelle. Il ne doit plus être employé de l'Olympique de Marseille. Il ne fait plus partie du football. Maintenant on va l'appeler 'I love this coup de pied'", a-t-il conclu en référence à la phrase "I love this game" d'Evra dans ses vidéos sur les réseaux sociaux.

