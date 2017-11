OM : Evra, la réaction du club « Par Romain Rigaux - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Chauffé par des supporters de l'Olympique de Marseille durant l'échauffement précédant la rencontre de Ligue Europa face au Vitoria Guimaraes (0-1) jeudi soir, Patrice Evra (36 ans, 9 matchs toutes compétitions cette saison) a frappé l'un d'eux et s'est fait expulser par l'arbitre avant même le début de la partie. Dans un communiqué, le club phocéen condamne le geste de son latéral gauche et le comportement du "pseudo supporter". "L'Olympique de Marseille a noté l'altercation entre un individu et Patrice Evra pendant l'échauffement des joueurs à l'occasion du match contre Guimarães. Une enquête interne a été diligentée pour établir toutes les responsabilités. En tout état de cause, un joueur professionnel se doit de garder son sang froid face à des provocations et des insultes aussi dures et injustifiées soient elles. De même, le club ne peut que condamner par définition tout comportement destructeur de pseudo supporter qui injurie ses propres joueurs au moment où chacun doit au contraire soutenir son équipe", peut-on lire. La fin de l'aventure est proche pour Evra à l'OM. VIDEO : Evra frappe un supporter marseillais L'OM ce club de bouffons 😂😭😂😭👏🏻👏🏻👏🏻 Evra qui se bat avec ses propres supporters mdr je pleure du sang pic.twitter.com/th388Obaqv — LO SΞNZO (@SenzO___) 2 novembre 2017

News lue par 14011 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+