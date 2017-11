Lyon : Génésio explique les larmes de Traoré « Par Romain Lantheaume - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de l’ouverture du score pour l’Olympique Lyonnais ce jeudi contre Everton (3-0) en Ligue Europa, l’ailier Bertrand Traoré (22 ans, 4 matchs et 3 buts en C3 cette saison) a fondu en larmes juste après avoir inscrit son but. L’international burkinabè avait perdu son oncle cette semaine et son attitude a suscité l’admiration de son coach Bruno Génésio. "Bertrand avait très envie de jouer ce match. Je n'ai pas hésité à le faire jouer, a assuré le technicien rhodanien auprès de l'AFP. Quand il a marqué, il a eu une forte émotion. Il a eu des jours difficiles récemment. Je suis content pour lui qu'il ait réussi à marquer, dans une position (avant-centre) inhabituelle. Il y a des choses plus graves que le football mais le football peut rendre un peu de joie dans les moments difficiles." Cette soirée restera gravée dans la mémoire de l’ancien joueur de Chelsea. Cette soirée restera gravée dans la mémoire de l’ancien joueur de Chelsea.

