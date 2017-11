Nice : Le Marchand a "les boules" « Par Romain Lantheaume - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A 90 secondes près, l’OGC Nice stoppait l’hémorragie après 5 défaites de rang toutes compétitions confondues. Mais les Aiglons ont plié dans le temps additionnel face à la Lazio Rome (0-1) ce jeudi en Ligue Europa. Auteur du but contre son camp fatal aux Aiglons, Maxime Le Marchand (28 ans, 8 matchs en Coupe d'Europe cette saison) était dépité après ce nouveau revers. "On est tous écœurés, on a tous les boules parce qu’on fait le match qu’il faut, a regretté le défenseur central du Gym en zone mixte. On était bien en place avec une attitude qui était autre chose que celle des derniers matchs, mais malheureusement on est punis. On voit qu’on n’a vraiment pas de réussite en ce moment. Le ballon m’arrive sur la tête et va directement dans le but. C’est cruel mais il faut se servir de cette haine pour rebondir." Prochain rendez-vous pour Nice, dimanche (15h) à domicile contre Dijon en championnat. Prochain rendez-vous pour Nice, dimanche (15h) à domicile contre Dijon en championnat.

