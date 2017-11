Lyon : Aouar remercie Depay

Remplaçant au coup d’envoi du match d’Europa League contre Everton (3-0), le milieu de l’Olympique Lyonnais Houssem Aouar (19 ans, 3 matchs et 1 but en C3 cette saison) a profité de son entrée en jeu pour inscrire un but. Servi par Memphis Depay (23 ans, 4 matchs et 2 buts en C3 cette saison), le joueur formé au club rhodanien a souhaité remercier le Néerlandais.

"Il faut souligner le travail de Memphis sur mon but. Il a réalisé une superbe passe. Il fallait juste placer la frappe ensuite. Tant mieux pour moi", a commenté Aouar, histoire de défendre un coéquipier critiqué pour son égoïsme.