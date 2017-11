C3 : Lazio 1-0 Nice (fini) « Par Romain Lantheaume - Le 02/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'OGC Nice est vraiment maudit. Alors qu'ils se dirigeaient vers un match nul plutôt mérité au Stadio Olimpico, les Aiglons se sont inclinés dans le temps additionnel face à la Lazio Rome (1-0) ce jeudi dans le cadre de la 4e journée du groupe K de la Ligue Europa. Les Azuréens enregistrent une 6e défaite consécutive toutes compétitions confondues. A l'inverse, sans avoir cadré le moindre tir ce soir, la Lazio valide son billet pour les 16es de finale en même temps que la première place de la poule. Malgré l'équipe très remaniée alignée, les Italiens enregistrent un 9e succès de rang ! D'entrée, Les hommes de Lucien Favre affichaient pourtant de bonnes intentions en prenant l'initiative en début de partie. Mais les Azuréens se heurtaient à un bloc transalpin compact avec pour seuls semblants d'occasions deux frappes de Lees Melou passées hors-cadre. Peu à peu, les Biancocelesti reprenaient le contrôle des débats et il fallait deux interventions de Le Marchand pour écarter le danger, notamment en déviant involontairement un missile de Marusic. Le Gym conservait la possession du cuir mais toujours de façon stérile. En face, la Lazio se montrait de plus en plus menaçante sous l'impulsion des contres menés à toute vitesse par Jordan Lukaku. Les Niçois conservaient encore la maîtrise du ballon au retour des vestiaires, sans plus de succès. Walter et Sneijder s'en remettaient à des frappes lointaines mais sans trouver le cadre. Les hommes de Simone Inzaghi commençaient à se montrer plus dangereux et Jallet était tout heureux d'échapper au penalty alors qu'il avait contré un centre adverse dans sa surface avec le coude nettement décollé du corps. Après avoir semblé proche de plier, Nice terminait mieux la partie. Pléa avait enfin une occasion mais il manquait le cadre sur sa reprise. C'est ensuite Balotelli, entré en jeu, qui se montrait trop court pour couper un bon service de Walter. Pourtant, au moment où on s'y attendait le moins, le Gym pliait dans le temps additionnel sur un but contre son camp de Le Marchand sur corner (1-0, 90e+2). Dur pour des Aiglons, 2es, qui voient Zulte Waregem revenir à deux points… Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

